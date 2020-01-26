كيف تعرف أنك مصاب بـ"فيروس كورونا"؟

يعتبر "فيروس كورونا المستجد"، من أكثر الفيروسات التي أثارت قلق العالم مؤخرًا؛ خاصة بعد انتشاره السريع في عدة دول، بالإضافة إلى قدرته على الفتك بفريسته.

تتوقف أعراض الإصابة بـ"كورونا" على نوع الفيروس، ولكن أكثرها شيوعًا ما يلي: الأعراض التنفسية، والحمّى، والسعال، وضيق النفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأشد وطأة، قد تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والفشل الكلوي، وحتى الوفاة.

وتنتقل بعض سلالات الفيروس من شخص إلى آخر، بالاتصال عن قُرب مع الشخص المصاب عادةً، كما يحدث في سياق الأسرة أو العمل أو في مراكز الرعاية الصحية مثلًا.