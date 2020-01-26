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موعد مباراة بيراميدز سبورت ضد رينجرز اليوم الأحد 26 يناير 2020 في كأس الكونفدرالية| مشاهدة مباراة بيراميدز سبورت ضد رينجرز بث مباشر

الأحد 26/يناير/2020 - 02:22 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني، لاستضافة نظيره رينجرز إينجو النيجيري، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي.


وتُقام مباراة بيراميدز سبورت ضد رينجرز، اليوم على ملعب الدفاع الجوي، لحساب المجموعة الأولى والتي تضم أيضًا كل من "المصري البورسعيدي ونواذيبو الموريتاني".


وضمن بيراميدز سبورت، تأهله للدور المقبل بعدما احتل الصدارة برصيد 12 نقطة بعد الفوز بجميع مبارياته، فيما يحل المصري البورسعيدي ثانيًا برصيد 6 نقاط، ونواذيبو الموريتاني برصيد نقطتين، ورينجرز بالمركز الأخير بنقطتين.


موعد مباراة بيراميدز ضد رينجرز بكأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن تُقام مباراة بيراميدز سبورت ضد رينجرز، اليوم الأحد 26 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للبطولة.


وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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