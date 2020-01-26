الكشف عن سر إحياء إيهاب توفيق حفلا بعد أيام من وفاة والده





تعرض المطرب إيهاب توفيق، لموجة من الانتقادات الشديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحيائه حفلا مساء الجمعة الماضية،

وذلك بعد مرور أسبوعين فقط على وفاة والده.





وأوضح مقربون من النجم أنه تعاقد على هذه السهرة منذ فترة، قبل حادث وفاة والده، مشيرًا إلى أنه كان يستطيع إلغاءها، ولكنه رفض ذلك، مفضلا تخطي أحزانه واستمرار حياته بشكل طبيعي.



