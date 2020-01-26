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الكشف عن سر إحياء إيهاب توفيق حفلا بعد أيام من وفاة والده

الأحد 26/يناير/2020 - 02:21 ص
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بوابة الفجر
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تعرض المطرب إيهاب توفيق، لموجة من الانتقادات الشديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحيائه حفلا مساء الجمعة الماضية، 
وذلك بعد مرور أسبوعين فقط على وفاة والده.

وأوضح مقربون من النجم أنه تعاقد على هذه السهرة منذ فترة، قبل حادث وفاة والده، مشيرًا إلى أنه كان يستطيع إلغاءها، ولكنه رفض ذلك، مفضلا تخطي أحزانه واستمرار حياته بشكل طبيعي.

يذكر أن عزاء الراحل أقيم في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بالقاهرة، فيما حرص عدد كبير من الفنانين، على حضوره أبرزهم المطرب المصري مصطفى قمر والمطرب الإماراتي حسين الجسمي والممثلة المصرية ليلى علوي والممثل المصري محمد لطفي، والمطربة اللبنانية كارول سماحة، والفنانة المصرية فيفي عبده، والفنان  محمود حميدة.

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الكلمات المفتاحية

وفاة حفل ايهاب توفيق الفجر الفني

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