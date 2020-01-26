كاتب: تركيا لا تجرؤ على محاربة مصر



وأضاف "قنديل"، خلال استضافته مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر تمكنت من تحسين وضع الجيش المصري وتسليحه بأحدث وأقوى الأسلحة، وتطوير الصناعة المحلية الحربية، بالإضافة إلى أن مصر تحسن في خطواتها وتصرفاتها مع كافة دول العالم.



وأوضح الكاتب الصحفي، أن مصر واعية جدا لمحاولة استدراجها إلى معارك استنزاف، ولكنها تحارب بطريقة أخرى ولديها خطة لدعم الاستقرار في ليبيا، نظرا لأنها عمق إستراتيجي لمصر، مستشهدا بدعم مصر لمعركة الجيش الليبي لمعركة بني غازي نظرا لأنها عمق إستراتيجي لمصر.



قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن تركيا لا تجرؤ على محاربة مصر لأن هناك مبدأ أساسيًا يقول إن أفضل طريقة لتجنب الحرب هي الاستعداد للحرب، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية بصفة عامة هي أنضج ما في الاتجاهات الراهنة.