عاجل.. كندا تسجل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا"

ذكرت قناة العربية، أن دولة كندا سجلت أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد".



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر مطلع العام الحالي في الصين، وأدى لوفاة نحو 41 شخصا حتى الآن، وإصابة المئات، كما انتقل إلى العديد من البلدان الأخرى.



وترأس الرئيس الصيني، شي جين بينج، السبت، اجتماعًا رفيع المستوى من أجل وضع خطة لمواجهة هذا المرض الوبائي.