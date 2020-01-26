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موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الأحد 26 - 1 - 2020 في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا|مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبيةبث مباشر

الأحد 26/يناير/2020 - 01:47 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي منتخب السعودية الأولمبي نظيره الكوري، في نهائي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، مساء اليوم الأحد 26/1/2020، على أرضية ملعب ستاد راجامانجالا بالعاصمة التايلاندية.


موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

ويقام اللقاء بين السعودية وكوريا الجنوبية عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والنصف بتوقيت جرينتش، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.


وكان المنتخب الأولمبي السعودي وصل إلى المباراة الختامية من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، بعد أن حقق الفوز أمام المنتخب الأوزبكستاني، في نصف نهائي المسابقة، بهدف دون رد.


فيما صعد منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي إلى المباراة الختامية للبطولة على حساب نظيره منتخب أستراليا، بثنائية نظيفة.


القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية

تذاع المباراة التي تجمع بين السعودية وكوريا الجنوبية على قنوات Bein sports Hd 4, و Hd 5, و الكأس Hd 3.
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