بعد الفشل.. المقاول الهارب محمد علي يعتذر: "الإجابة ظهرت"



وعرض المقاول الهارب، مقطع فيديو، للإعلامي أحمد موسى، من حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، وهو يرد على فشل دعوات محمد علي بالتظاهر، حيث تهكم عليه قائلا: "بدور على محمد علي والخونة هما راحوا فين النهاردة؟.. الساعة 5 جت ومحدش نزل والشعب المصري عظيم ومشيش ورا خاين".





ووجه المقاول الهارب، حديثه للشعب المصري، قائلا:" أنا قولتلكم ساعة الثورة أهم حاجة نقف نتظاهر أمام المنصات الإعلامية.. هما بيشكروا الشعب المصري إن مفيش مظاهرات نزلت.. وأنا بعتذر جدا للشعب المصري والإجابة ظهرت".



رد المقاول الهارب محمد علي، على فشل دعواته للشعب المصري بالنزول إلى الميادين والتظاهر، معلقا: " أنا قولت الأغلبية هي اللي هتحكم ووراد يكون كلامي صح ووارد سيكون غلط ولقيت حاجة هي دي الي تديني الإجابة 100%".