Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد الفشل.. المقاول الهارب محمد علي يعتذر: "الإجابة ظهرت"

الأحد 26/يناير/2020 - 02:20 ص
Advertisements
المقاول الهارب محمد علي
المقاول الهارب محمد علي
أشرقت حفني
Advertisements
رد المقاول الهارب محمد علي، على فشل دعواته للشعب المصري بالنزول إلى الميادين والتظاهر، معلقا: " أنا قولت الأغلبية هي اللي هتحكم ووراد يكون كلامي صح ووارد سيكون غلط ولقيت حاجة هي دي الي تديني الإجابة 100%".

وعرض المقاول الهارب، مقطع فيديو، للإعلامي أحمد موسى، من حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، وهو يرد على فشل دعوات محمد علي بالتظاهر، حيث تهكم عليه قائلا: "بدور على محمد علي والخونة هما راحوا فين النهاردة؟.. الساعة 5 جت ومحدش نزل والشعب المصري عظيم ومشيش ورا خاين".

ووجه المقاول الهارب، حديثه للشعب المصري، قائلا:" أنا قولتلكم ساعة الثورة أهم حاجة نقف نتظاهر أمام المنصات الإعلامية.. هما بيشكروا الشعب المصري إن مفيش مظاهرات نزلت.. وأنا بعتذر جدا للشعب المصري والإجابة ظهرت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد علي المقاول الهارب محمد على الاعلامي أحمد موسي أخبار

أخبار تهمك

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 13 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

"الأرصاد: درجة الحرارة صفر في بعض المناطق

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

دليل الخيانة.. آخر اجتماعات الهارب محمد علي قبل دعواته للتخريب (صور)

"وصول السيسي لأرض الوطن" الأبرز.. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

"الإفلاس يتواصل".. الهلع يُصيب محمد علي والإخوان بعد فشل دعوات التظاهر

"فشل مُخطط الثالثة عصرًا".. الشعب المصري يصفع المقاول الأجير محمد علي

"فتنة وتحريض وأكاذيب".. ما أوجه التشابه بين محمد علي والإخوان؟

"أكاذيب سد النهضة ودعوات تظاهر فاشلة".. دلائل إفلاس الهارب محمد علي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

01:28 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status