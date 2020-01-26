تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي







كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن آخر تطورات إصابة رمضان صبحي جناح المارد الأحمر الذي يستعد لخوض لقاء الحسم غدا الأحد أنا النجم الساحلي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أف ريقيا.







تطورات إصابة رمضان صبحي



وأوضح الجهاز الطبي لفريق الأهلي أن رمضان صبحي سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد مباراة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى، المقرر لها غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.





وأكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، أن رمضان صبحى سيخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب مباراة النجم الساحلى، تمهيدا للمشاركة فى التدريبات الجماعية استعدادا للعودة مجددا لحسابات المدير الفنى.





ويؤدى رمضان صبحى برنامجا تأهيليا، للتخلص من الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركات مع الفريق الأحمر لأكثر من شهرين.