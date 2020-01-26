Advertisements
Advertisements
Advertisements

تطورات جديدة بشأن إصابة رمضان صبحي

الأحد 26/يناير/2020 - 01:38 ص
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
Advertisements


كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن آخر تطورات إصابة رمضان صبحي جناح المارد الأحمر الذي يستعد لخوض لقاء الحسم غدا الأحد أنا النجم الساحلي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


تطورات إصابة رمضان صبحي

وأوضح الجهاز الطبي لفريق الأهلي أن رمضان صبحي سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد مباراة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى، المقرر لها غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.


وأكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، أن رمضان صبحى سيخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب مباراة النجم الساحلى، تمهيدا للمشاركة فى التدريبات الجماعية استعدادا للعودة مجددا لحسابات المدير الفنى.


ويؤدى رمضان صبحى برنامجا تأهيليا، للتخلص من الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركات مع الفريق الأحمر لأكثر من شهرين.


مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

وفي سياق متصل يستعد الفريق الأحمر لخوض مواجهة قوية وحاسمه غدا الأحد ضد النجم الساحلي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يحتاج رفقاء فايلر لحصد النقاط الثلاث لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي وتلاشي الحسم في أم درمان أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ 18 دقيقة

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 13 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"الأرصاد: درجة الحرارة صفر في بعض المناطق

منذ ساعة و 20 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

01:28 ص

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status