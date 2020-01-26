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القومي يبرم صفقتين من العيار الثقيل في القسم الثالث (صور)

الأحد 26/يناير/2020 - 01:39 ص
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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نجح نادي القومي، في ابرام صفقتين من العيار الثقيل ضمن انتقالات يناير الشوية، إذ نجح في التعاقد مع حسام أبو جريشة لاعب وسط مهاجم الداخلية، مع محمد سيد مهاجم فريق البطل الاوليمبي، لمدة موسمين، ونصف، بدوري القسم الثالث.

وجاء التعاقد مع اللاعبان بناءاً على طلب أحمد رضوان المدير الفني للفريق، بعد اشادته باللاعبان طوال فترة التدريبات، وفي المباريات الودية التي لعبها الفريق الفترة الماضية، قبل إتمام التعاقد معهما.

وصرح طه فؤاد المدرب العام للقومي، بأن النادي يوفر كل احتياجات الفريق، من أجل البقاء بالقسم الثالث هذا الموسم.

وقال فؤاد أن فريق القومي يستعد بقوة لمباراة الصيد المقبلة، وأن فريقه يحتم جميع المنافسين، مؤكداً على صعوبة اللقاء القادم، مشيراً أن الفوز على الصيد سيعيد الثقة للجهاز الفني واللاعبين القدامى والجدد.

ويختتم القومي استعداداته اليوم الأحد، لمباراة الصيد، التي ستقام عصر الإثنين، بالمجموعة الخامسة، من القسم الثالث، حيث يحتل القومي المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الصيد المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

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