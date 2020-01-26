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ريال مدريد يرفض عرض ليفربول للتخلي عن نجم الفريق

الأحد 26/يناير/2020 - 01:36 ص
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ليفربول
ليفربول
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مسئولي ريال مدريد حددوا سعر بيع نجم الفريق إيسكو والذي يطمح ليفربول في ضمه.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن ريال مدريد رفض عرض ليفربول البالغ قيمته 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات إيسكو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اشترط الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستغناء عن إيسكو الذي ينتهي عقده في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيسكو استعاد الكثير من مستواه في الفترة الأخيرة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن فابيان رويز نجم خط وسط نابولي والبالغ قيمته 76 مليون جنيه إسترليني يعتبر الخيار الثاني على طاولة اهتمامات ليفربول.
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