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"القوى العاملة" تُعلن عن فرص عمل للضباط

الأحد 26/يناير/2020 - 02:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للأمن والبيئة، بالمهندسين، على أن يتم تحديد الراتب حسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة لدي الشركة، 200 ضابط أمن، ويشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط ومتوسط، وألا يتعدى عمره 40 عامًا، سواء من الذكور والإناث.

وحددت الشركة مواقع العمل في منطقة التجمع الخامس، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة، ومكان العمل.

وتقوم وزارة القوى العاملة بتوفير المئات من الوظائف للمواطنين، من خلال موقعها الإلكتروني، سواء في الداخل أو الخارج، وتعتبر طريقة جيدة للباحثين عن فرصة عمل آمنة بعيدًا عن النصب، واستغلال رغبة الشباب الباحث عن العمل.
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