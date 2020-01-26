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زوجة الشهيد مصطفى عبيد: قيادات الداخلية يتابعون مطالبنا دائمًا

الأحد 26/يناير/2020 - 07:13 ص
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زوجة الشهيد مصطفى عبيد
زوجة الشهيد مصطفى عبيد
أشرقت حفني
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قالت الدكتورة آيات عبيد، زوجة الشهيد المقدم مصطفى عبيد، إنه منذ استشهاد زوجها، وقيادات وزارة الداخلية وقطاع العلاقات الإنسانية دائما ما يتابعون أسرته، وكافة مطالبهم، بالإضافة لقيادات القوات المسلحة أيضًا.

وأضافت عبيد، خلال استضافتها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول مقابلة لها وأبناء الشهيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت في احتفالات عيد الفطر الماضي، بحضور جميع أسر شهداء الشرطة والجيش، معلقة: "الجو كان لطيف جدا بعيد عن الرسميات".

وأوضحت زوجة الشهيد المقدم مصطفى عبيد، أن الرئيس خلال احتفال هذا العام بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، كرم اسم الشهيد مصطفى عبيد، بوسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، قائلة: "كان نفسي ياخده بنفسه بس دي إرادة ربنا".

وتابعت: أنه استشهد يوم 5 يناير 2019، وكان ضابطًا في قسم المفرقعات، وورد بلاغًا بوجود متفجرات في منطقة عزبة الهجانة أعلى مسجد وبجواره كنيسة، وتعامل مع المتفجرات واستشهد وقتها.
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وزارة الداخلية شهداء الشرطة أوضح

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