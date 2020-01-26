ما بين الهجوم والتجاهل والدفاع عن الوطن.. تعليق نجمات سوريا على حادث قتيل فيلا نانسي عجرم





موقف أصالة





سارة نخلة وهجوما على نانسي عجرم

بينما هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة، نانسي عجرم، وصفتها بأنها تتصنع البراءة، قائلة "عمري ما حبيتك دايمًا بقول إنها بتمثل البراءة ومصطنعة وأول حد عنده شرف فضحك هو جورج وسوف وخليكي فاكرة اتكلم ايه عن تاريخك المشرف.. ١٦ رصاصة ليه بقا".



وأضافت: "الولد اتقتل على أساس إنه في أوضة البنات إيه اللى جابه المطبخ بقا وهو غرقان في دمه فين كاميرات اوضة البنات فين كاميرات باقي الغرف الي جوزك بيقول انه ناسي الباسوورد جوزك القاتل اللي سمعته سابقاه.. بتشيلي كومنتس بتاعتنا ليه من على الإنستجرام لما أنتي صاحبة حق".



انزعاج كنده علوش

وعلقت الفنانة كندة علوش، على كل من تحدث عن جنسية القتيل، فيلا نانسي عجرم، قائلة: " لما يكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم، وقانونيًا ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه".



وأضافت كندة: "أكيد الضرر الواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير بتمنى يتجاوزها بأسرع وقت، بس الفتنة خطر كبير ياريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثر وعي بصياغة الخبر".





شغلت قضية حادث فيلا قتيل المطربة اللبنانية نانسي عجرم، السوشيال ميديا الفترة الماضية، حيث كانت حديث العالم العربي، خاصة وأن هناك العديد من الشكوك حول ملابسات القضية والتي لا يعرف حقيقتها أحد حتى الأن، فهناك من اتهام زوج نانسي عجرم، بقتل الشاب السوري عن قصد.وبعدما تم الكشف عن جنسية محمد الموسى، وهو شاب سوري الجنسية، قررت بعد النجمات السورية التعليق على القضية، معبرين عن انزاعجهن الشديد إزاء طريقة مقتل الشاب.انتشرت مؤخرًا تصريحات بإن الفنانة السورية أصالة، تهاجم نانسي عجرم؛، بسب مقتل الشاب السوري في منزلها، ولكنها نفت ذلك حسابها الشخص بموقع "تويتر".وقالت أصالة "لم أبدي أي رأي فيما يتعلق بالقضايا المتداولة، فقط لأني لا أُريد أن أتدخل كوني منغمسة بقضيتي الخاصة، وعملي وعائلتي، لكم محبتي ومساؤكم سعيد".