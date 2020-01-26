عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة روما ضد لاتسيو اليوم الأحد 26/1/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة روما ضد لاتسيو بث مباشر

الأحد 26/يناير/2020 - 01:13 ص
Advertisements
روما ضد لاتسيو
روما ضد لاتسيو
علي ماهر حلمي
Advertisements


ينتظر اليوم الأحد عشاق الكرة الأوربية و العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي روما أمام نظيره نادي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية ضمن منافسات الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي روما أمام نظيره نادي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية ضمن منافسات الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب الأولمبيكو الدولي بالعاصمة الإيطالية روما.


وتذاع المباراة بين نادي روما أمام نظيره نادي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية ضمن منافسات الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز مساء اليوم الأحد علي قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.


ويدخل نادي روما المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 38 نقطة بينما يحتل نادي لاتسيو المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة الايطالية برصيد 45 نقطة بعد مرور 21 جولة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الايجابي 1 / 1 في المبارة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
Advertisements

أخبار تهمك

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

"الأرصاد: درجة الحرارة صفر في بعض المناطق

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

12:35 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status