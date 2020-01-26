الصحة: لدينا خطط مسبقة للتعامل مع فيروس "كورونا"



وأضافت "زايد"، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة لديها خطط استعدادات مسبقة، وتم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية، طبقا للوائح الصحية الدولية التي تصدرها المنظمة.



وأوضحت الوزيرة أن الحجر الصحي في مطار القاهرة كان من أول 3 مطارات في دول العالم اتخذ إجراءات وقائية للعزل الصحي بشأن "فيروس كورونا" طبقا لمنظة الصحة العالمية، موضحة أن مصر لديها خلفية وخبرة في الإجراءات الاستثنائية من خلال الحجر الصحي في المطارات الجوية والملاحة، بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر من أوائل الدول التي استجابت لتحذير منظمة الصحة العالمية من "فيروس كورونا" يوم 7 يناير الجاري، لافتة إلى أنها أصدرت تعليماتها لجميع الفرق المعنية بالوزارة للاستعداد لمواجهة هذا "الفيروس" في نفس اليوم الذي أصدرت فيه المنظمة العالمية تحذيرها.