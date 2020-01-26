عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني اليوم الأحد 26/1/2020 بكأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني بث مباشر

الأحد 26/يناير/2020 - 01:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

يستضيف ستاد الاسكندرية اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 مباراة حاسمة للنادي المصري، عندما يلاقي فريق اف سي نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فى لقاء سيقوده الحكم رضوان جيد.


موعد مباراة المصري واف سي نواذيب و الموريتاني بالكونفدرالية الإفريقية

يستضيف ملعب الاسكندرية مباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة المصري واف سي نواذيبو الموريتاني بالكونفدرالية الإفريقية

سيذاع لقاء المصري واف سي نواذيبو الموريتاني على قناة beIN Sport HD 5 فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.


ويسعي المصري للفوز من أجل الصعود رسميًا للدور القادم، ترتيب مجموعة المصري قبل مواجهة نواذيبو الموريتاني


بيراميدز 12 نقطة

المصري 6 نقاط

اف سي نواذيبو الموريتاني نقتطين

اينوجو رينجرز النيجيري نقتطين
Advertisements

أخبار تهمك

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 6 ساعات

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ 12 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

"الأرصاد: درجة الحرارة صفر في بعض المناطق

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

12:35 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status