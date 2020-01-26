في ذكرى ميلادها.. أبرز ٦ أفلام تألقت خلالها السندريلا





"الفجر الفني"

١- إشاعة حب



٢- القاهرة 30



٣- صغيرة على الحب



٤-الزوجة الثانية



٥- خلي بالك من زوزو



٦- غروب وشروق











تحل اليوم ذكرى ميلاد سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، التى استطاعت أن تخطف الجمهور بشقاوتها وأنوثتها، وقدمت العديد من الأعمال التى مازالت عالقة فى أذهان الجمهور بجميع فئاته المختلفة.ويرصدأبرز الأعمال السينمائية للنجمة سعاد حسني:قدمت فيه النجمة سعاد حسني دور "سميحة" الفتاة الجميلة التى تقع فى حب شخصية "شريف" التي لعبها الفنان عمر الشريف، وتألقت فى هذا الدور بشكل كبير، وكان هذا الفيلم من أكثر الأفلام الكوميدية الرومانسية شهرة فى تاريخ السينما المصرية.لعبت فيه النجمة سعاد حسني دور "إحسان"، وهي فتاة فقيرة شابة تضطر للتضحية بحبها حتى توفر حياة أفضل لنفسها ولعائلتها، ويعتبر هذا الفيلم من أروع الأفلام الدرامية التى بنيت على راوية "القاهرة 30".تألقت السندريلا سعاد حسني فى فيلم "صغيرة على الحب"، حيث جسدت فيه دور سميحة، وظهرت فى الفيلم بدروين فى آن واحد منهما دور ممثلة شابة تطمح أن يكتشفها مخرج سينمائي، والآخر دور طفلة، وشاركها فى البطولة النجم رشدي أباظة.يعتبر فيلم الزوجة الثانية من أنواع الدراما الاجتماعية تألقت فيه سعاد حسني مع الفنانين الراحلين"شكري سرحان، وصلاح منصور"، حيث لعبت دور "فاطمة" وهي إمرأة تعيش فى بلدة ريفية وتجبر على الطلاق من زوجها حتي يتزوجها العمدة الغني المسيطر على القرية.حظي فيلم "خلي بالك من زوزو" شهرة واسعة فى تاريخ السينما المصرية، ولعبت فيه سعاد حسني دور "زوزو"، وهي طالبة جامعية تكافح من أجل إخفاء مهنتها كراقصة عن عيون المجتمع، وشاركها فى البطولة النجم حسين فهمي.يعتبر فيلم غروب وشروق من الأفلام الدرامية التى أبدعت فيها النجمة سعاد حسني مع النجم رشدي أباظة، وقدمت فيه دور "مديحة"، وهي إمرأة تكافح من أجل الحصول على استقلاليتها وسط سيطرة والدها على حياتها.