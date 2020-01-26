عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الأحد 26/1/2020 في كأس إنجلترا والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر

الأحد 26/يناير/2020 - 01:05 ص
Advertisements
ليفربول
ليفربول
ريهام عبد المحسن
Advertisements


يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الإنجليزية غدًا الأحد الموافق 26 يناير 2020 لمتابعة مباراة ليفربول وشروسبري في بطولة كأس إنجلترا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.


* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة ليفربول وشروسبري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD 2


كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته هذا الموسم والفوز على شروسبري والحصد لقب البطولة.


* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد
خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا
خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح


* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة ليفربول ضد شروسبري اليوم في كأس إنجلترا، حيث تُذاع المباراة في السابعة مساءًًًً في يوم الأحد عبر شبكة قناة Bein Sport HD 2 باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة شروسبري ضد ليفربول على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD 2.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ 10 دقائق

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 11 ساعة

"الأرصاد: درجة الحرارة صفر في بعض المناطق

منذ ساعة و 12 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 14 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

12:35 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status