موعد مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الأحد 26/1/2020 في كأس إنجلترا والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر







يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الإنجليزية غدًا الأحد الموافق 26 يناير 2020 لمتابعة مباراة ليفربول وشروسبري في بطولة كأس إنجلترا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ليفربول وشروسبري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD 2





كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته هذا الموسم والفوز على شروسبري والحصد لقب البطولة.





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح