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حسن شاكوش يكشف مفاجأة غير متوقعة بشأن أرباح أغنية "بنت الجيران"

الأحد 26/يناير/2020 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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سأل الإعلامي سيد علي، ضيفه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عما إن كانت أغنيته الجديدة "بنت الجيران" قد حققت أرباحًا تتجاوز المليوني جنيه بالفعل، من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واكتفى شاكوش، في بداية الأمر بالضحك خلال مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قبل أن يؤكد المعلومة، قائلًا: "الحمد لله". 

وأكد الإعلامي سيد علي، أن الجميع سعداء بنجاح أغنيته وتحقيقها هذه الأرباح.

وكشف شاكوش خلال المداخلة عن سر إهدائه أغنية "بنت الجيران" للفنانة منى زكي، مشيرًا إلى أنه من عشاقها منذ سنوات. 

وأضاف أنه سمع أن منى زكي، أحبت أغنيته الجديدة، لذا قرر تصوير مقطع فيديو صغير وهو يغنيها لها، مضيفًا: "دي أقل حاجة أعملها لها". 

ولفت الانتباه إلى أن منى زكي شكرته، على الهدية، فيما قام هو بالتواصل معها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مؤكدًا: "ده شرف كبير ليا". 
 



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مفاجأة شاكوش بنت الجيران اغنية ارباج

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