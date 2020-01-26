عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم الأحد 26/1/2020 في البطولة العربية والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد بث مباشر

الأحد 26/يناير/2020 - 12:57 ص
Advertisements
الإسماعيلي والاتحاد السكندري
الإسماعيلي والاتحاد السكندري
حسام مجدي
Advertisements


يستعد نادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم الأحد 26 يناير ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من البطولة العربية.


موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في البطولة العربية وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الإسماعلي ضد نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم في الدور ربع النهائي من البطولة العربية في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد الإسماعيلية.


القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم في البطولة العربية

وستذاع مباراة نادي الإسماعيلي ضد نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم في الدور ربع النهائي من البطولة العربية على قناة "أبو ظبي الرياضية 2" بتعليق عامر عبد الله.


نتيجة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية

وكان نادي الإسماعيلي قد تمكن من تحقيق الفوز على نادي الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم يوم 28 ديسمبر الماضي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة العربية على ستاد الإسكندرية.


ترتيب الفريقين في الدوري المصري

أما عن بطولة الدوري المصري فيحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الثالث من جدول ترتيب البطولة برصيد 25 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها بينما يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة وبنفس عدد المباريات.
Advertisements

أخبار تهمك

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

عميد معهد القلب السابق يكشف عن كارثة تهدد حياة الإنسان

منذ 12 دقيقة

"الأرصاد: درجة الحرارة صفر في بعض المناطق

منذ ساعة و 13 دقيقة

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

12:35 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status