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أمن نادي عمال المنصورة يعتدي علي مراسل "الفجر الرياضي" في واقعة مؤسفة

الأحد 26/يناير/2020 - 12:56 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهدت أروقة نادي عمال المنصورة ، واقعة مؤسفة من أمن النادي الدقهلاوي، بالتعدي على الزميل زياد مأمون مراسل"الفجر الرياضي" خلال محاولته الدخول لتغطية لقاء الخيارية وشها في دوري القسم الرابع.

وفوجئ المراسل بمنع أمن النادي من دخول الصحفيين والجماهير لملعب اللقاء، أثناء دخولة لتأدية عمله الصحفي، في تصرف غير مسؤل .

وقام أحد أفراد أمن الإستاد بالتعدي على الزميل بالضرب والسب والقذف، في حضور عدد كبير من الجماهير، بجانب محاولة أمن النادي تسليم المراسل إلى أحد أفراد الشرطة دون مببرات واضحة قبل أن يتم تهدئة الموقف من أحد الظباط المتواجدين لتأمين اللقاء.


الجدير بالذكر أن فريق الخيارية يخوض مبارياته على ملعب عمال الدقهلية في الموسم الحالي.
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