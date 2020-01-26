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موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس اليوم الأحد 26/1/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة نابولي ضد يوفنتوس بث مباشر

الأحد 26/يناير/2020 - 12:53 ص
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نابولي ضد يوفنتوس
نابولي ضد يوفنتوس
عبدالقادر عرابي
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يستضيف ملعب سان باولو بمدينة نابولي اليوم الأحد 26 يناير مواجهة القمة في الجولة 21 من الدوري الإيطالي، حينما يحل المتصدر يوفنتوس ضيفاً على ننابولي في قمة مواجهات الجولة.


ويسعى يوفنتوس بقيادة مدربه ماوريسيو ساري لمواصلة سلسلة الإنتصارات في الدوري الإيطالي وعبور محطة هامة في مشوار المحافظة على لقب الإسكوديتو.


بينما يطمح نابولي بقيادة المدرب جينارو جاتوسو لتحقيق فوز غائب عن الفريق لمدة ثلاث جولات في الدوري، خسرها جميعاً ضد إنتر ميلان ولاتسيو وفيورنتينا.


يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، حققها من 16 فوز وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، فيما يقبع نابولي في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من 20 مباراة، حققها من خلال 6 إنتصارات ومثلها تعادلات و8 هزائم.


موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.


تنقل المباراة هلى قناة beIN Sports HD4 الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة لقناة CBC Sports على القمر الصناعي AzerSpace 1 وقناة Sport TV3 على القمر الصناعي هيسباسات، وقناة Eleven Sports HD1 على القمر الصناعي هوتبيرد.
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