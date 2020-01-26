كاتب: جماعة الإخوان تحولت إلى فأر يعمل تحت سيطرة تركيا

قال الدكتور عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، دخلوا في مرحلة يمكن اطلاق عليها "تتريك الإخوان"، حيث أنهم تحولوا لخادم لسياسة الدولة التركية.



وأشار "قنديل"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الإخوان أصبحوا مثل فأر صغير يعمل تحت سيطرة المخابرات التركية، بعد أن كانوا هم المصدر، ومكتب الإرشاد في مصر بمثابة مكتب قيادة العالم.



وأضاف الكاتب الصحفي، أنه لا يوجد مظهرًا واحدًا في تركيا يدل على تطبيق الشريعة الإسلامية، معقبا: "معندهمش أي حاجة مرتبطة بالإسلام".

