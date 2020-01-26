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"الصحة": عدد المصابين بفيروس "كورونا" وصل إلى 849 شخصًا

الأحد 26/يناير/2020 - 06:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن عدد المصابين بفيروس "كورونا" وصل إلى نحو849 شخصًا في العالم، مشيرا إلى أن معظم الإصابات في الصين، والمصابون في الدول الأخرى الذين جاءوا من الصين.

أضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on- e"، مساء السبت، أن الحكومة المصرية حريصة على بلدها وشعبها، وكان الإعلان الأول عن هذا المرض في 7 يناير من جانب منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان أصدرت تعليماتها برفع درجة الاستعداد والجاهزية لمنع الفيروس من دخول البلاد، موضحا: "عقدت الوزيرة اجتماعا مع كافة الوزارات المعنية للاستعداد".
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الكلمات المفتاحية

علاء عيد الدكتور علاء عيد

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