حسن شاكوش يكشف سر إهدائه أغنية "بنت الجيران" لمنى زكي









وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحدث اليوم" أنه سمع أن منى زكي أحبت أغنيته الجديدة، لذا قرر تصوير مقطع فيديو صغير وهو يغني لها الأغنية، مضيفًا: "دي أقل حاجة أعملها لها".





ولفت الانتباه إلى أن منى زكي شكرته، على الهدية، فيما قام هو بالتواصل معها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مؤكدًا: "ده شرف كبير ليا".







كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، سر إهدائه أغنية "بنت الجيران" للفنانة منى زكي، مشيرًا إلى أنه من عشاقها منذ سنوات.