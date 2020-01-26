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حسن شاكوش يكشف سر إهدائه أغنية "بنت الجيران" لمنى زكي

الأحد 26/يناير/2020 - 12:43 ص
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بوابة الفجر
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كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، سر إهدائه أغنية "بنت الجيران" للفنانة منى زكي، مشيرًا إلى أنه من عشاقها منذ سنوات. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحدث اليوم"  أنه سمع أن منى زكي أحبت أغنيته الجديدة، لذا قرر تصوير مقطع فيديو صغير وهو يغني لها الأغنية، مضيفًا: "دي أقل حاجة أعملها لها". 

ولفت الانتباه إلى أن منى زكي شكرته، على الهدية، فيما قام هو بالتواصل معها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مؤكدًا: "ده شرف كبير ليا". 
 

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الكلمات المفتاحية

منى زكي فنان حسن شاكوش بنت الجيران

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