كاتب: اعتزال محمد علي للسياسة أمرًا متوقعًا

قال الدكتور عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن إعلان المقاول الهارب محمد علي إعتزاله العمل السياسي كان أمرًا متوقعًا، فكل ما قام به عبث، منوها بأن الإخوان دعوا لأكثر من 15 ثورة، وجميعهم "فشنك"، معلقًا، أن الإخوان ليسوا قوة ثورية.



وأشار "قنديل"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تصريحات رموز الإخوان بأنهم سيدفعون بأفراد لتدعيم الجيش التركي حال خوضه حرب مع الجيش المصري هو خيانة، معقبا: "إزاي نصدقهم أنهم بيعملوا ثورة عشان مصر".



وأوضح الكاتب الصحفي، أن الإخوان ينتحلون صفة ثورة 25 يناير، والفلول ينتحلون صفة ثورة 30 يونيو، معقبا: "كلاهما يزورا التاريخ".

