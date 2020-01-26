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عمرو أديب يسخر من كذب الإخوان: "أقولكم أنا تروحوا فين"

الأحد 26/يناير/2020 - 07:00 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن عناصر الإخوان يزعمون أن هناك مواطنون نزلوا إلى الشوارع استجابة لدعوة المقاول محمد علي، ولكن لم يجدوا من يوجههم، معلقا: "بيقولوا نزلوا ومش عارفين يروحوا فين".

وسخر "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، من مزاعم الإخوان، قائلا: "أقولكم أنا تروحوا فين"، موجها التحية لجهاز الشرطة المصرية بعيدهم الـ 68، مؤكدا أن جهاز الشرطة عاني في العشر سنوات الأخيرة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن جهاز الشرطة كان يتم تفكيكه في عهد الإخوان، حيث كان يريد خيرت الشاطر قيادة جهاز الشرطة.
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