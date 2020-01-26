كنيسة رئيس الملائكة بالسواقي تنظم كرنفالًا لأنشطة الرعية

أقامت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الكاثوليكية بالسواقي، أمس السبت، كرنفالًا لخدام وخادمات الأنشطة الكنسية بالرعية، بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، بمشاركة كل من الأب يوسف إقلاديوس، والأب ملاك ناجي رعاة الكنيسة.



وعقب صلاة القداس الإلهي، أقيم إفطار محبة، وقدم راعي الكنيسة كلمة، رحب فيها بالحضور، مشيرًا إلى إلى أن الأنشطة الخدمية بالرعية، تبلغ إجمالًا خمسة عشر خدمة من أهمها: خدمة التربية الدينية للمراحل السنية الثلاث، خدمة الشباب وخدمة الشمامسة، وخدمة المرضي، وخدمة مار منصور، وخدمة إيمان ونور، وخدمة جنود مريم، واجتماع السيدات، وخدمة عمل القربان وغيرها من الخدمات، وفوق ذلك خدمة خدام الرب والتي يقوم بها الآباء الرعاة، والأخوات الراهبات.



وشارك راعي الكنيسة في فاعليات كرنفال الخدمة، بتوزيع الحضور على مجموعات تقوم خلال اليوم بأنشطة دينية وتثقيفية، ومسابقات رياضية لزيادة الترابط بين الخدام والعمل علي التعاون المشترك.

