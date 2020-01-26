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سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 26-1-2020

الأحد 26/يناير/2020 - 12:00 ص
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بوابة الفجر
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شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد26-1-2020 أولي تعاملات الأسبوع استقرار في جميع البنوك المصرية وسط ترقب لهبوط سعره.

 

وجاء  سعر "الدولار" مقابل "الجنيه"  اليوم الأحد  26-1-2020 نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع بالبنك المركزي، وفي باقي البنوك فقد سجل سعر صرف "الدولار"، قيمة 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع ببنك البركة، ونحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع ببنك قناة السويس، وبلغ سعر صرف "الدولار" في بنك ابو ظبي نحو 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وسجل سعر "الدولار" مقابل "الجنيه" في بنوك الأهلى ومصر وكريدي اجريكول نحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وفي بنك عودة عرض سعر شراء الدولار عند 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.



وكانت أسعار الدولار سجلت تراجعات بقيمة 3 قروش مقابل الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي.

 

وجاءت تراجعات الدولار  المستمرة منذ بداية عام 2020 مع ارتفاع حجم التدفقات النقدية على الاقتصاد والتى بلغت 1.7 مليار دولار وفقا لتقرير البنك المركزي.

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