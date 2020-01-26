أديب عن التصالح مع قطر: "التعابين لا يمكن التصالح معها"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على زعم قناة الجزيرة، بأن اختراق هاتف جيف بيزوس رئيس مجلس إدارة موقع أمازون، كان من هاتف الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن المباحث الفيدرالية الأمريكية أثبتت أن الفتاة التي كان بيزوس على علاقة بها خارج نطاق الزواج هى من أعطت الصور لشقيقها وهو من باعها لجريدة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك جرائد كبرى تراجعت عن ما نشرته بشأن اختراق الأمير محمد بن سلمان لهاتف بيزوس، منوها بأن قناة الجزيرة هى الجهة الوحيدة التي تصر على أن محمد بن سلمان هو من اخترق هاتف بيزوس.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الجزيرة لا تسمع لا ترى لا تتكلم"، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن التصالح مع قطر، ولكن "التعابين مش بنتصالح معاها، راسها تطير ولكن لا يمكن أن تتصالح معاه، خلق الإنسان ليلدغ الإنسان".

