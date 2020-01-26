عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أديب عن التصالح مع قطر: "التعابين لا يمكن التصالح معها"

الأحد 26/يناير/2020 - 12:49 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على زعم قناة الجزيرة، بأن اختراق هاتف جيف بيزوس رئيس مجلس إدارة موقع أمازون، كان من هاتف الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن المباحث الفيدرالية الأمريكية أثبتت أن الفتاة التي كان بيزوس على علاقة بها خارج نطاق الزواج هى من أعطت الصور لشقيقها وهو من باعها لجريدة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك جرائد كبرى تراجعت عن ما نشرته بشأن اختراق الأمير محمد بن سلمان لهاتف بيزوس، منوها بأن قناة الجزيرة هى الجهة الوحيدة التي تصر على أن محمد بن سلمان هو من اخترق هاتف بيزوس.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الجزيرة لا تسمع لا ترى لا تتكلم"، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن التصالح مع قطر، ولكن "التعابين مش بنتصالح معاها، راسها تطير ولكن لا يمكن أن تتصالح معاه، خلق الإنسان ليلدغ الإنسان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد بن سلمان قطر عمرو أديب أمازون أخبار

أخبار تهمك

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 5 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد: درجة الحرارة صفر في بعض المناطق

منذ ساعة و 8 دقيقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رسائل فاضحة من الرئيس التنفيذي لـ أمازون إلى مذيعة أمريكية

فضيحة تهدد أغنى رجل في العالم (صور)

مصادر: ترامب سرب رسائل جنسية أنهت زواج أغنى شخص في العالم

السعوديون ليسوا طرفًا.. مجلة إنكوايرر ترد على مزاعم رئيس أمازون بشأن التقرير المشبوه

السعودية تصف أمر قرصنة هاتف رئيس شركة أمازون بـ "السخيف"

تعليق عمرو أديب على إدعاء مؤسس موقع أمازون اختراق هاتفه (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

12:35 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status