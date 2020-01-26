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تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجم الساحلي

الأحد 26/يناير/2020 - 12:00 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام النجم الساحلي.

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.
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