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أسعار الذهب بمصر اليوم الأحد 26-1-2020 بعد ارتفاعها

السبت 25/يناير/2020 - 11:58 م
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أسعار الذهب اليوم الأحد26-1-2020
أسعار الذهب اليوم الأحد26-1-2020
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 26-1-2020 استقرار بعد ارتفاعات بلغت 4 جنيه للجرام أمس السبت.

 

 

 

 وبلغت أسعار الذهب في محلات الصاغة  اليوم الأحد 26-1-2020 نحو 690 جنيه لـ جرام "عيار 21 "، و591 جنيه لجرام عيار 18، ووصل سعر جرام "عيار 24" إلى نحو788 جنيه، في حين سجل  الجنيه الذهب  سعر 5520 جنيه.

 

وكانت أسعار الذهب سجلت ارتفاعات فوية خلال تعاملات الأمس السبت بعد صعود سعر الذهب العالمي، بنسبة 0.3%؛ ليصل إلى مستويات 1571.10 دولار للأوقية، محققًا مكاسب بلغت1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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