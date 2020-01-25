ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا بعد مباريات اليوم السبت 25 يناير 2020

انتهى اليوم الأول من الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أقيمت فيه خمس مباريات وشهدت الكثير من الأهداف والمفاجأت.





تعادل بترو أتلتيكو مع صن داونز بهدفين لكل منهما وتعادل أيضًا زيسكو وأول أغسطس بهدف لكل منهما وفاز الهلال السوداني على بلاتينيوم بهدف نظيف وفيتا كلوب على شبيبة الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل الترجي مع الرجاء بهدفين لكل منهما.





وتمكن كريم العريبي نجم النجم الساحلي من الحفاظ على صدارة هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 أهداف.





ويستعرض الفجر الرياضي هدافي دوري أبطال أفريقيا حتى بداية الجولة الخامسة من البطولة:-





1 - كريم العريبي ( النجم الساحلي - 9 أهداف)

2 - مصطفى محمد ( الزمالك - 6 أهداف)

3 - مابولولو ( أول أغسطس - 6 أهداف)

4 - جاكسون موليكا ( مازيمبي - 5 أهداف)

5 - زكريا بن شاعة ( اتحاد الجزائر - 5 أهداف)

6 - حسين الشحات ( الأهلي - 5 أهداف)

7 - أشرف بن شرقي ( الزمالك - 5 أهداف)

8 - محمد موسى الضو ( الهلال - 4 أهداف)

9 - أيمن محيوص ( اتحاد الجزائر - 4 أهداف)

10 - نيفر تيجيري ( بلاتينيوم - 4 أهداف)



