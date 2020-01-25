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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز أتالانتا الساحق على تورينو 7-0
السبت 25/يناير/2020 - 11:52 م
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ريهام عبد المحسن
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انتهى اليوم الأول من الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي، حيث أقيمت فيه ثلاث مباريات. فاز بولونيا على سبال بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتعادل فريق فيورنتينا أمام ضيفه جنوى سلبياً، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ".
على ملعب أرتيميو فرانكي، أضاع جنوى فرصة التقدم مبكراً بعدما أهدر لاعبه دومينيكو كريتشيتو ركلة جزاء في الدقيقة (15)، بعدما تمكن الحارس البولندي بارتوميي دراغوفسكي من التصدى لها.
وبخلاف هذه الفرصة المحققة، كان اللقاء متكافئاً إلى حد كبير بين الفريقين، واستحوذ الضيوف بشكل أكبر بقليل على الكرة، ولكن لم يتمكن أي من الفريقين من إحراز أي أهداف.
وحقق أتالانتا فوزًا كاسحًا على مضيفه تورينو بسبعة أهداف مقابل لا شيء.
وتمكن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 23 أهداف.
ويستعرض الفجر الرياضي هدافي الدوري الإيطالي حتى بداية الجولة الحادية والعشرين من البطولة:-
1 - شيرو إيموبيلي (لاتسيو - 23 هدف)
2 - كريستيانو رونالدو ( يوفنتوس - 16 هدف)
3 - لوكاكو ( إنتر ميلان - 14 هدف)
4 - جواو جلفاو ( كالياري - 13 هدف)
5 - لويس مورييل ( أتلانتا - 10 أهداف)
6 - لاوتارو مارتينيز ( إنتر ميلان - 10 أهداف)
7 - جوسي ايليشيش ( أتلانتا - 10 أهداف)
8 - دومينيكو بيراري ( ساسولو - 9 أهداف)
9 - اندريا بيتانيا ( سبال - 8 أهداف)
10 - ادين دجيكو ( روما - 8 أهداف)
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