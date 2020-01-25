غارات إسرائيلية على مناطق غرب خان يونس في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، موقعًا لحماس غربي خان يونس في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.



