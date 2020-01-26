"الأرصاد: درجة الحرارة صفر في بعض المناطق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن موجة البرد التي تشهدها البلاد حاليا هي موجة عادية، وطبيعية وتحدث كل عام، معلقا: "إحنا واخدين عليها بس بننسي"، موضحا أن شهر يناير هو أبرد شهور العام.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك فارق نحو 10 درجات بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، مشددًا على ضرورة إرتداء الملابس الثقيلة.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن وسط سيناء، ومدينة سانت كاترين من أبرد المناطق في مصر حيث تصل درجة الحرارة بها إلى صفر، منوها بأن الصقيع يتكون على المزروعات في تلك المناطق، وتتجمد المياه في سيقان النباتات.

