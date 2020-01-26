عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأرصاد: درجة الحرارة صفر في بعض المناطق

الأحد 26/يناير/2020 - 12:27 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن موجة البرد التي تشهدها البلاد حاليا هي موجة عادية، وطبيعية وتحدث كل عام، معلقا: "إحنا واخدين عليها بس بننسي"، موضحا أن شهر يناير هو أبرد شهور العام.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك فارق نحو 10 درجات بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، مشددًا على ضرورة إرتداء الملابس الثقيلة.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن وسط سيناء، ومدينة سانت كاترين من أبرد المناطق في مصر حيث تصل درجة الحرارة بها إلى صفر، منوها بأن الصقيع يتكون على المزروعات في تلك المناطق، وتتجمد المياه في سيقان النباتات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس سانت كاترين الأرصاد أخبار

أخبار تهمك

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

منذ ساعة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 11 ساعة

"الأرصاد: درجة الحرارة صفر في بعض المناطق

منذ ساعة و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

موضوعات متعلقة

مفاجأة في طقس غدا الثلاثاء.. درجة الحرارة ستصل إلى 6

"الأرصاد" تنشر بيان عاجل بشأن طقس الغد.. وتفجر مفاجأة

خبير مروري: هدوء تام على كل محاور القاهرة.. وسيولة بكوبري أكتوبر

أخبار غير سارة عن حالة الطقس.. وهذا ما قاله رئيس "الأرصاد" الجوية

الأرصاد: استمرار برودة الجو طوال الأسبوع الجاري.. وتؤكد: "يناير أبرد شهور السنة"

وداعًا لـ"الصقيع".. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس حتى فصل الربيع وتنصح بمتابعة النشرات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

12:35 ص

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status