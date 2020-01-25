طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه في الصين وإغلاق بعض مدنها

الوقاية من فيروس كورونا





2- تجنب لمس الأنف، الفم والعينين عند اتساخ اليدين لكي تحافظ على صحتك.



3- تجنب الاتصال المباشر مع المصابين بالعدوى أو مشاركتهم أدواتهم الشخصية.



نصائح من وزارة الصحة المصرية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المميت



1- يجب عليك عدم الإحتكاك بالحيوانات الميتة أو الحية.



2- تغطية الفم والأنف بالمناديل الطبية عند العطس.



3- المداومة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون الطبي.



4- تطهير الأسطح بالمعقمات.



5- تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.



6- إذا ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية ينبغي المستشارة الطبيب والراحة وعدم الاتصال بالآخرين.



7- عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.



8- عدم السفر لمناطق الأوبئة والأمراض التي ينتشر فيها الفيروس الجديد.



انتشر الفترة الراهنة فيروس يهدد العالم بأكمله، هو فيروس كورونا المميت الذي يصيب الجهاز التنفسي بشدة، وضحاياه معظمهم من كبار السن، وقد وصفت الكورونا سنة 1960، من تشخيص أحدى أمراض الجيوب الأنفية من المرضى الذين يعانون من نزلات البرد.ويصيب فيروس كورونا الجهاز التنفسي والهضمي للثدييات والطيور، ويسبب الكورونا نزلات البرد عند البشر خاصة في الشتاء ومواسم الربيع.لا يتوافر أي لقاح مضاد لفيروس كورونا إلا أنه يوصى باتباع الاجراءات الوقائية التالية:1- يجب عليك المداومة على غسل اليدين بإستمرار