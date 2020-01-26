الصحة تزف خبر سار عن وضع "فيروس كورونا" في مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن استعدادات الوزارة للوقاية من فيروس "كورونا" المنتشر في الصين ودول أخرى، مؤكدة أن الوزارة على استعداد تام من خلال خطة شاملة، للتعامل مع المرض.



وأوضحت الوزارة في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، مساء السبت، أنهم اتخذوا عدد من الإجراءات الوقائية منذ إعلان الصحة العالمية ظهور المرض في الصين، مشيرا إلى أنه يتم فحص كل القادمين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا.



وأضافت وزارة الصحة أنه يتم تسجيل بيانات كل القادمين من الصين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مؤكدة أنه لم يتم الاشتباه في أى حالة مصابة بفيروس قادمة من الدول التي ينتشر بها كورونا، معقبة: "اطمئنوا لن يدخل المرض مصر".



وأشارت الوزارة إلى أن وزيرة الصحة كانت موجودة في مطار القاهرة في الحجر الصحي، للتأكد من خلو مصر من المرض؛ متابعًة: "تم إعطاء التوجيهات للأطباء بكل أعراض المرض، وكيفية التعامل معه في حالة اكتشاف حالات؛ كما يتم تحرير كروت تردد لكل القادمين الصين ودول الإصابة لمتابعتهم لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول وهي فترة حضانة المرض".

