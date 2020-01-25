غدًا.. عرض موسيقى وأزياء في افتتاح معرض "مصرية أنا" بالهناجر

يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "مصرية أنا" للفنان طاهر عبد العظيم، فى السادسة من مساء غدا الأحد ٢٦ يناير الجارى، ويستمر المعرض حتى الأول من فبراير المقبل، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى.



وعن المعرض يقول الفنان طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور، إنه إيمانا بدور المرأة فى المجتمع وكونها مصدر الجمال والسعادة والتفانى في كل أسرة، كزوجة أو ابنة أوأخت أو أم، لذا حاولت فى هذا المعرض أن أقدم صورة مختلفة للمرأة المصرية، وأردت تقديمها برؤية تشكيلية جديدة، فالمرأة المصرية وخصوصًا الفلاحة والبدوية، تقدم أدوارًا بطولية عديدة لخدمة أسرتها ومجتمعها، ومن هنا حاولت إظهار الجمال المستتر فى شخصيتها التى تحمل سمات الأصالة وملامح التراث المصرى الأصيل والمتنوع فى صورة إيجابية، محاولًا التأكيد على قوة الشخصية والثقة بالنفس التى تتمتع بهما المرأة المصرية.



و‎يصاحب افتتاح المعرض عرض موسيقي مستوحاه من فكرة المعرض، وذلك من خلال رؤية موسيقية تأليف وعزف الموسيقار "محمد نجله" على البيانو، بمصاحبة الآلات الايقاعية المصرية والربابة مع عارضات فى زيهن المتنوع بين البدوى والفلاحى والشعبى فى حالة من الانسجام بين استعراض الأزياء والمكملات المأخوذة من التراث المصرى الأصيل.