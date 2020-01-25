نتائج مباريات اليوم السبت 25 يناير 2020

انتهت اليوم السبت 25 يناير مجموعة من المباريات المثيرة والهامة بمختلف البطولات سواء بدوري أبطال إفريقيا أو الدوري الإسباني أو الدوري الألماني أو كأس الاتحاد الإنجليزي أوالدوري السعودي.





وقدم لكم موقع "الفجر" أبرز نتائج مباريات اليوم كالآتي:





-دوري أبطال إفريقيا

لعبت اليوم 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وجاءت نتائجهم كالآتي:





الترجي × الرجاء

وانتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

زيسكو يونايتد × أول أغسطس

كما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فيتا كلوب × شبيبة القبائل

بينما انتهت هذه المباراة بفوز فيتا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

بلاتينوم × الهلال السوداني

استطاع نادي الهلال أن يفوز في هذه المباراة بهدف نظيف.

بترو أتلتيكو × صن داونز

فيما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





-الدوري الإسباني

كما لعبت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز وجاءت أبرز نتائجهم كالآتي:





فالنسيا × برشلونة

تمكن فالنسيا من الفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل لا شيء.

إسبانيول × أتليتك بلباو

بينما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





-الدوري الألماني

ولعبت اليوم 6 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الألماني الممتاز ولكن كانت أهمهم مباراة بايرن ميونخ وشالكة والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بخماسية نظيفة.





-الدوري السعودي

فيما لعبت اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي وجاءت نتائجهم كالآتي:





الاتحاد × العدالة

وانتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشباب × الهلال

كما انتهت هذه المباراة أيضا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أبها × الفيصلي

وتمكن نادي الفيصلي من الفوز في هذه المباراة بهدف نظيف.





-كأس الاتحاد الإنجليزي

ولعبت اليوم 10 مباريات ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وجاءت أبرز نتائجهم كالآتي:





ليستر سيتي × برينتفورد

وانتهت هذه المباراة بفوز ليستر سيتي بهدف نظيف.

ساوثامبتون × توتنهام

بينما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وست هام يونايتد × وست بروميتش

وتمكن نادي وست بروميتش من الفوز في هذه المباراة بهدف نظيف.

بيرنلي × نورويتش سيتي

واستطاع نادي نورويتش سيتي من الفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف.

هال سيتي × تشيلسي

وتمكن نادي تشيلسي من الفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف.



