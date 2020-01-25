تركي الماضي: لا يوجد أي حالة إصابة بفايروس كورونا للسعوديين في الصين

أعلن السفير السعودي لدى الصين، تركي الماضي، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورونا للسعوديين المقيمين في الصين، مؤكداً عناية السفارة بجميع المواطنين وتوفير المعلومات عن المرض لمن أراد الاستفسار.





يذكر أن السلطات الصينية ستحظر السيارات الخاصة من دخول مدينة ووهان في المنطقة الوسطى من الصين، التي تعد البؤرة الرئيسية لانتشار الفايروس اعتبارا من صباح اليوم، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى في بعض المناطق ومددت عطلات المدارس.





وناشدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، وزارة الصحة، القادمين من الصين الإبلاغ عند ظهور أي أعراض لفيروس .





واتخذت وزارة الصحة إجراءات وقائية للقادمين من الصين، تحسبًا لأي إصابات بفيروس .





وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت اليوم السبت اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس "كورونا"، بالتعاون مع وزارة الصحة.





وقالت هيئة الطيران المدني، في بيان صادر عنها اليوم، إنها اتخذت -بالتعاون مع وزارة الصحة- إجراءات وقائية احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة، ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلوِّ المسافرين من الفيروس في جنوب الصين، مشيرةً إلى أن هذه التدابير جاءت بعد الإعلان عن ظهور الفيروس.