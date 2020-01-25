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سفينة إنسانية تنقذ 78 شخصًا قبالة السواحل الليبية

السبت 25/يناير/2020 - 11:16 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تمكنت السفينة الإنسانية "آلان كردي"، مساء اليوم السبت، من إنقاذ 78 شخصًا كانوا على مركبين واجهتهما صعوبات في البحر قبالة السواحل الليبية، بحسب ما ذكرت منظمة "سي آي" غير الحكومية الألمانية.

واستطاعت السفينة "آلان كردي"، التابعة للمنظمة التي "تم الاتصال بها بشكل طارئ" أول الأمر من إنقاذ 62 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين بينهم 8 نساء و 7 أطفال، من زورق مطاطي، بحسب بيان المنظمة.

ثم وبعد تلقيها بلاغا من سفينة شحن، أنقذت 16 شخصًا بينهم ثلاثة كانوا يعانون "حالة جفاف خطرة" على متن مركب "غير قادر على الإبحار"، وفق المصدر ذاته.

ثم أمرت بارجة تابعة لحرس السواحل الليبيين السفينة الإنسانية بالابتعاد.

وقالت رئيسة عمليات السفينة الإنسانية يوهانا بوهل، في البيان: إن "ما يسمى بحرس السواحل الليبيين التابعة لحكومة طرابلس يتعاملون مع منطقة بحث وانقاذ باعتبارها المياه الإقليمية، ويضايقون عناصر الإنقاذ ويصدرون تعليمات غير قانونية".

ولم توضح المنظمة حتى الآن أين تنوي إنزال من أنقذتهم.

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ليبيا سفينة إنسانية سفينة السواحل الليبية السواحل

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