Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا: رجال الانقاذ يبحثون عن ناجين الزلزال

السبت 25/يناير/2020 - 11:18 م
Advertisements
ترجمة - منة الشريف
Advertisements
بحث رجال الانقاذ اليوم السبت، عن ناجين محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة بعد أن ضرب زلزال قوي شرق تركيا في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة أكثر من 1400، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وعرضت هيئات البث التركية لقطات لعمال الإنقاذ وهم يسحبون الناس من تحت الأنقاض، بعد حوالي 21 ساعة من الزلزال.

وقال وزير الداخلية سليمان سويلو، إن ما يقدر بنحو 22 شخصًا ما زالوا محاصرين.

وقالت هيئة الطوارئ والكوارث في تركيا في وقت لاحق، إنه تم إنقاذ 43 شخصًا حتى الآن.

كما هز زلزال بلغت قوته 6.8 درجة محافظة ايلازيج، على بعد حوالى 550 كم شرق العاصمة أنقرة، قبيل الساعة التاسعة مساء، وتلاه 462 هزة ارتدادية.

وعملت فرق الإنقاذ طوال الليل بأيديهم وتدريباتهم وحفاراتهم الميكانيكية لإزالة الطوب من المباني المنهارة، حيث انخفضت درجة الحرارة خلال الليل إلى -8 درجة مئوية (17.6 درجة فهرنهايت)، وكان من المتوقع حدوث نزلات برد مماثلة ليلة اليوم السبت.

وقال رجل يبلغ من العمر 32 عامًا من بلدة سيفريس، مركز الزلزال، لقد انهارت منازلنا... لا يمكننا الذهاب إلى داخلها".

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، إن 25 شخصًا قتلوا في إيلازيج وأربعة آخرون في مقاطعة ملاطية المجاورة، مضيفًا أن 1466 آخرين أصيبوا.

وقال وزير الصحة فريتتين كوكا، إن 128 مصابًا يتلقون العلاج وأن 34 من هؤلاء كانوا في العناية المركزة، لكن ليس في حالة حرجة.

"اختبار" لتركيا
ألغى الرئيس رجب طيب أردوغان خططه في إسطنبول اليوم السبت، وسافر إلى إلزيج ومالاتيا لتفقد جهود الإنقاذ، كما حضر جنازة امرأة وابنها قُتلا في الزلزال الذي وصفه بأنه "اختبار" لتركيا.

وقال أردوغان، نحن نبذل كل ما في وسعنا كدولة وأمة، وسنواصل القيام بذلك.

وقال في الجنازة، إن جهودنا في جميع مواقع الإنقاذ ستستمر، مضيفًا أن مطور منزل الدولة "توكي" سيحرص على عدم ترك أي شخص "جائعًا أو في العراء".

وقال، إنه سيتم بناء المنازل ذات الإطارات الفولاذية بسرعة في المنطقة لتوفير السكن للسكان النازحين.

كما حذرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ السكان من العودة إلى المباني المدمرة بسبب خطر المزيد من الهزات الارتدادية، وقالت إنه تم إرسال أسرّة وبطانيات وخيام إلى المنطقة، حيث لجأ بعض الناس إلى قاعات الرياضة.

وقال مسؤولون في بيان، إن المسؤولين حددوا 514 مبنى من المباني التي لحقت بها أضرار جسيمة و409 بنايات دمرت بأضرار طفيفة في إلزيج وملطية وقال ان هناك 72 مبنى انهار في المحافظتين.

وقال وزير العدل عبد الحميد جول إنه تم إخلاء سجن في محافظة أديامان المجاورة بسبب الأضرار التي لحقت بالمبنى، وقال إنه تم نقل 814 نزيلًا إلى السجون في ثلاث محافظات مجاورة، بينما تم نقل 126 نزيلًا في سجن نسائي في إلزيج.

في ليلة الجمعة، وصف وزير الداخلية سويو الزلزال بأنه حادث "المستوى 3" وفقًا لخطة الاستجابة للطوارئ في البلاد، مما يعني أنه دعا إلى استجابة وطنية لكنه لم يحتاج إلى مساعدة دولية.

واعلمت تركيا دروسا من كوارث سابقة ساعدتها في معالجة حادثة يوم الجمعة الماضية.

كما تم نشر طائرات بدون طيار في عمليات البحث والتواصل بين المحافظات.

وأرسلت العديد من البلديات الإمدادات والمسؤولين للمساعدة في جهود الإغاثة، قامت الخطوط الجوية التركية برحلات إضافية من أنقرة وإسطنبول للمساعدة في نقل رجال الإنقاذ.

ولقى أكثر من 17000 شخص مصرعهم فى أغسطس عام 1999 عندما ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة مدينة إزميت الغربية على بعد 90 كم جنوب شرق إسطنبول، وحوالي 500،000 شخص أصبحوا بلا مأوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

زلزال تركيا

أخبار تهمك

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ ساعة

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 4 ساعات

شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

المتأهلون إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا 2020

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

500 سائح محاصرين فوق جبل بركانى جراء زلزال أندونيسيا

مواصلة البحث عن ناجين بعد الزلزال بإندونيسيا

ارتفاع عدد القتلى في أعقاب زلزال ألبانيا إلى 25 شخصا

انتهاء عمليات البحث عن ناجين من زلزال ألبانيا

مقتل 20 شخصًا على الأقل في زلزال تركيا

ارتفاع عدد ضحايا زالزال تركيا المدمر لـ 21 قتيلًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status