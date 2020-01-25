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خالد أبوبكر ساخرا من محمد علي: "الأراجوز الهارب فين؟"

السبت 25/يناير/2020 - 11:18 م
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خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
داليا الحسين
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سخر الإعلامي خالد أبوبكر، من دعوات المقاول الهارب محمد على والإخوان للتظاهر يوم 25 يناير، والتي انتهت بالفشل، قائلاً: "الأراجوز الهارب مطلعش يلقى بيان ليه؟، إنت فين يا برنس؟".

وأوضح "أبوبكر" خلال تقديمه برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "ON E"، مساء السبت، أن مصر بها اليوم ثورة عمل وإيمان، مشيرًا إلى أن الإخوان وتركيا استعانوا بالأراجوز محمد علي لحشد المصريين، متابعا: "لحد النهاردة 17 دعوى من 30 يونيو ولا واحدة تم الاستجابة لها".

وأشار إلى أن المصريين مؤمنون بما يحدث على أرض مصر، ومن بعد أحداث يناير 2011 المصريين أعنيهم على البلد والرقابة الحقيقية من الشعب.
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الكلمات المفتاحية

خالد أبوبكر توك شو المقاول الهارب محمد على أخبار مصر

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