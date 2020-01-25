٥٧٣٥٧ يفتح أبوابه للتبرع بالدم

علمت «الفجر» من مصادر بمستشفى ٥٧٣٥٧، أن هناك نقصا كبيرا فى أكياس صفائح الدم منذ ما يقرب من 3 أشهر، وأن إدارة المستشفى تحدثت مع أهالى المرضى عن ذلك، ودعتهم للتبرع، مؤكدة أنها تسعى لحل الأزمة بالتواصل مع بنك الدم ومستشفيات أخرى، كما فتح المستشفى بابه للتبرع بالدم.



