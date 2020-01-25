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٥٧٣٥٧ يفتح أبوابه للتبرع بالدم

السبت 25/يناير/2020 - 11:17 م
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مستشفى ٥٧٣٥٧
مستشفى ٥٧٣٥٧
العدد الورقي - محمد أكرم دياب
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علمت «الفجر» من مصادر بمستشفى ٥٧٣٥٧، أن هناك نقصا كبيرا فى أكياس صفائح الدم منذ ما يقرب من 3 أشهر، وأن إدارة المستشفى تحدثت مع أهالى المرضى عن ذلك، ودعتهم للتبرع، مؤكدة أنها تسعى لحل الأزمة بالتواصل مع بنك الدم ومستشفيات أخرى، كما فتح المستشفى بابه للتبرع بالدم.

وتعمل الصفائح الدموية على منع أو علاج النزيف لدى من يعانون من قلة عدد الصفائح الدموية أو ضعفها، وغالبا ما يعانى من يتلقون العلاج الكيماوى من قلة عدد الصفائح الدموية وضعفها.
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