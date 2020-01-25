Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإصلاح النقابي" تواجه سامح عاشور بحمدي خليفة وعبد الحليم علام

السبت 25/يناير/2020 - 11:12 م
Advertisements
سامح عاشور، نقيب المحامين
سامح عاشور، نقيب المحامين
العدد الورقي - محمد المالحي
Advertisements
لأول مرة منذ نحو 15 عاما قضاها سامح عاشور نقيباً عاماً للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب فى منصبه، يشعر من حوله بارتباك المشهد الانتخابى للنقابة التى نجح «عاشور» دائما وببراعة طوال سنوات فى إدارة كواليسه، والتغلب على خصومه بذكاء سياسى محترف يجيد حسم اللعبة لصالحه.

من المتوقع إجراء الانتخابات فى مارس المقبل وفق تعديلات قانون المحاماة، وتبدو الكواليس بخلاف جميع المرات السابقة مختلفة، بسبب نجاح خصوم «عاشور» ولأول مرة فى الاتحاد تحت مسمى «جبهة الإصلاح النقابى» التى تضم أسماء بارزة من كافة التيارات السياسية، بما فيها التيار الناصرى الذى ينتمى إليه سامح عاشور.

ومؤخرا وفى مفاجأة غير متوقعة نجحت «جبهة الإصلاح النقابى» فى ضم حمدى خليفة، النقيب العام الأسبق للمحامين، والذى كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل، ورغم أنه بعيد عن المشهد الانتخابى منذ عدة سنوات إلا أنه يمثل قوة انتخابية لايمكن تجاهلها، خاصة أنه سبق له الفوز فى انتخابات 2009 أمام سامح عاشور، وتم حل المجلس بعد اندلاع ثورة 25 يناير. وبخلاف حمدى خليفة، تبدو عدة أسماء بارزة بـ«جبهة الإصلاح النقابى» أبرزهم عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية الأسبق- المنسق العام للجبهة- والحليف السابق لسامح عاشور طوال السنوات السابقة، ورأس حربته ضد جماعة الإخوان المحظورة طوال سنوات سيطرتهم على النقابة الفرعية بالإسكندرية، قبل اشتداد الخلاف بينهما والقطيعة رفضا لقرار تقسيم النقابات الفرعية، والذى حظى بمباركة عاشور وقتها.

جانب خفى من قوة «علام» يتمثل فى قوته الانتخابية التى لا يستهان بها، سواء بين محامين الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة، أو بين محامين الصعيد بحكم انتمائه لمحافظة سوهاج ونجاحه فى التواجد الدائم بين المحاميين ذوى الجذور الصعيدية الذين يمثلون أيضا قوة انتخابية لايستهان بها داخل النقابة المهنية العريقة وأحد مصادر قوة سامح عاشور الانتخابية. وتعتزم «الجبهة» خوض انتخابات المجلس المقبلة بما يشبه القائمة المفتوحة، لحصد أكبر عدد من مقاعد المجلس لتفادى أى هزيمة محتملة، سواء على مقعد النقيب العام أو عضوية المجلس.

وهى التحركات التى أصابت جبهة النقيب العام سامح عاشور بالارتباك، ومحاولة إعادة ترتيب أوراق المعركة، ويؤكد ذلك أنه كان من المقرر انعقاد مجلس النقابة العامة فى الخميس الأول من يناير الجارى لإعلان فتح باب الترشح، وموعد التصويت واستعدادات النقابة، وتم تأجيل الاجتماع دون تحديد موعد آخر.
Advertisements

أخبار تهمك

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 25 يناير 2020

منذ ساعتين

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

الآن

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. محمد بن سلمان يرصد مبلغ ضخم لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

منذ ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالليجا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

المتأهلون إلى دور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا 2020

منذ ساعة و 17 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مشاهدة مباراة الهلال وبلاتينيوم ستارز بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد بلاتينيوم ستارز مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتأهل رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني «رابط يلا شوت» بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر اليوم كورة ستار بلاتينيوم والهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:36 م

خاص.. عرض كويتي يُنقذ نجم الأهلي من جحيم فايلر

«يلا شوت» ahly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي رابط yalla shoot

08:30 م

خاص.. وكيل صالح جمعة يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك

08:02 م

فايلر يجهز 3 مفاجآت أمام النجم الساحلي

11:09 ص

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم بث مباشر YALLA Hilal كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الهلال السوداني "صقور الجديان"

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status