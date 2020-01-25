عمرو أديب: الحكومة اللبنانية الجديدة لن تستمر إلا بدعم عربي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العنف في لبنان في زيادة، حيث تمكن المتظاهرين من الوصول لمحيط السرايا الحكومية، متوقعا أن الحكومة اللبنانية الجديدة لن تستمر إلا بدعم عربي.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه خيام المتظاهرين في لبنان يتم إشعال النيران بها، معقبا: "مين بيحرق الخيام دي"، منوها بأنه كان مخطط أن تكون هناك مظاهرات من الصباح حتى العصر في العراق، ومن العصر إلى المغرب مظاهرات في لبنان، وفي ختام اليوم يكون هناك مظاهرات في مصر، معلقا: "عشان تعرفوا الوضع العربي عامل إزاي".



وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن الوضع في لبنان سيء، وأكثر سوءا في العراق، حيث لا يمر يوما في العراق إلا ويسقط قتلى.

