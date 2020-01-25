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أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يناير 2020| تصريحات نارية من كيكي سيتين.. موعد مباراة البرسا المقبلة.. وتعليق غريب من نجم البلوجرانا

السبت 25/يناير/2020 - 11:09 م
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أخبار برشلونة اليوم السبت
أخبار برشلونة اليوم السبت
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 25 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى خسارة الفريق من فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 25 - 1 - 2020 :-

- شتيجن يتحدث عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا

قال تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة في تصريحات له عقب نهاية المباراة :"لم يكن لدينا الكثير من الفرص الخطيرة لايذاء فالنسيا اليوم، يجب أن نتحسن في جوانب كثيرة"، وأضاف :"الخسارة أكيد تؤثر علينا كثيرا، ولكن يجب أن نرى بعد هذه المباريات ما الشيء الذي فعلناه صح، وما الشيء الذي فعلناه خطأ".

- نجم برشلونة يلمح إلى عدم احتياج الفريق إلى بديل لسواريز

أشار سيرجو بوسكيتس لاعب البارسا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة التي اقيمت على ملعب الميستايا: "عانينا من نقص العمق في الشوط الأول، شهدنا بعض التحسن في الشوط الثاني، وفي أفضل أوقات تحسننا جاء الهدف الأول لفالنسيا"، وأضاف بوسكيتس :"أتيح لنا فرص للتعادل، لكن تعقدت الأمور كثيراً بعد الهدف الثاني وعلينا أن نتأقلم مع المدرب الجديد ".

- أول تعليق من كيكي سيتين بعد الهزيمة أمام فالنسيا

عبر كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن حزنه الشديد بعد الخسارة من فريق فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا، وقال سيتين في تصريحات صحفية عقب المباراة : "افضل شيء في الشوط الاول هو اننا خرجنا 0-0، لأننا لم نتحسن ابدا، وفي الشوط الثاني كان لدينا الفرص"، وأشار : "لن تخطئ ان قلت ان البارسا سيء في الشوط الاول لم نجد طريق مرمى الخصم، وضعوا امامنا عقبات وعانينا كثيرا، وفالنسيا استغل اخطاء فريقنا بأفضل شكل".

- موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الهزيمة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

سيطوي برشلونة صفحة الليجا مؤقتاً، ليوجه أنظاره صوب فريق ليجانيس في دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وستقام المباراة يوم الخميس المقبل 30 يناير، على أرضية ملعب كامب نو، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، العاشرة بتوقيت أبو ظبي، السادسة بتوقيت جرينتش، السابعة بتوقيت تونس.

- ترتيب هدافي الدوري الإسبانى بعد فوز فالنسيا ضد برشلونة اليوم

حقق فريق فالنسيا فوز كبير وثمين على نظيره برشلونة ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإسبانى بهدفين دون رد، فى لقاء أقيم على ملعب ميستايا معقل فالنسيا.

ترتيب هدافي الدوري الإسبانى :-

ليونيل ميسي لاعب برشلونة 14 هدف.
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 12 هدف.
لويس سواريز لاعب برشلونة 11 هدف.
انتى بوديمير لاعب مايوركا 9 أهداف.
ازيجيل افيلا لاعب اوساسونا 9 أهداف.
روجر مارتي لاغب ليفانتى 9 أهداف.
جيرار مورينو لاعب فياريال 9 أهداف.

- صدمة جديدة.. هدف برشلونة ينضم رسميا إلى وجهة أخرى

أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم بشكل رسمي ضم المهاجم الإسباني الشاب داني أولمو نجم فريق دينامو زغرب الكرواتي لصفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، ووصل الطرفي الألماني والكرواتي لإتفاق يقضي بإنضمام اللاعب للطرف الألماني اليوم السبت، بعد أن أذاعا هذا الإتفاق على حساب نادي لايبزج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

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