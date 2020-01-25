حمدي الميرغني يحتفل بميلاد صلاح عبدالله عبر 'تويتر'

نشر الفنان حمدي الميرغني صورة جديدة له تجمعه مع الفنان صلاح عبد الله محتفلا بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".





وكتب "الميرغني" على هذه الصورة قائلا: ‏‏كل سنه وحضرتك أبويا وأخويا وحبيبي.





وتابع "الميرغني" قائلا: كل سنة وحضرتك أستاذ الأداء وتلقائي الكوميديا.





وأختتم "الميرغني" عبراته قائلا: بحبك ياعم صلاح أوووووي وعلي فكره محدش يعرف عم صلاح ألا بيحبه وبيحترموا.





وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: كل سنة وهو طيب ونجم كبير بنحبكم جداااا.





وفي سياق أخر قدم الميرغني العديد من الأعمال الفنية منها فص ملح وداخ، جحيم في الهند، كلب بلدي، اوشن14، نيللي وشيريهان، لهفة، ليالي حلمية، وعد، كابتن انوش.