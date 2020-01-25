نقيب المهن التمثيلية يكشف حالة الفنانة نادية لطفي

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنانة نادية لطفي مستقرة، حيث بدأت تتحرك اليوم، وتتناول الطعام، حيث متوقعا خروجها إلى غرفة عادية بعد 3 أيام.



وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كل ما يثار حول وضع الفنانة نادية لطفي على الأجهزة "مضروب"، معقبا: "مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين"، موضحا أن هناك الكثير من الفنانين بجوار الفنانة نادية لطفي.



وعن حالة الفنان خالد النبوي، أوضح نقيب المهن التمثيلية، أن النبوي بصحة جيدة، وغادر المستشفى، ويعاني من كحة فقط.

